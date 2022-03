Foot - PSG

PSG - Malaise : Face aux sifflets, Lionel Messi a pris une grande décision !

Publié le 17 mars 2022 à 21h10 par A.D.

Pas du tout dans son assiette depuis sa signature au PSG, Lionel Messi a vu le public du Parc des Princes se retourner contre lui après la déroute face au Real Madrid. Et la Pulga compterait répondre à ses supporters sur le terrain.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi est méconnaissable. Après 21 ans au FC Barcelone, la Pulga n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau sous ses nouvelles couleurs. Impuissant face au Real Madrid, et ayant manqué un penalty, Lionel Messi n'a pas réussi à empêcher l'élimination catastrophe en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et alors que les supporters du PSG ont pris en grippe tous les joueurs, sauf Kylian Mbappé, Lionel Messi n'a pas du tout été épargné. Sachant qu'il n'envisagerait pas un départ, le vétéran argentin (34 ans) compterait répondre sur le terrain.

Lionel Messi veut répondre aux sifflets sur le terrain