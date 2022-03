Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar… Pierre Ménès s’en prend au Parc des Princes !

Publié le 15 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Alors que le Parc des Princes a hué Lionel Messi et Neymar contre Bordeaux dimanche (3-0), Pierre Ménès estime que les deux stars ne sont toutefois pas responsables du fiasco contre le Real Madrid.

Quelques jours après le fiasco vécu sur la pelouse du Real Madrid, le PSG était de retour au Parc des Princes à l'occasion de la venue des Girondins de Bordeaux. Et l'accueil du public a été glacial notamment pour Neymar et Lionel Messi, copieusement sifflés durant toute la rencontre. Un sujet évoqué par Pierre Ménès qui estime que les deux stars parisiennes ne sont pas les principales responsables de cet échec.

«Je pose une question : Messi et Neymar sont-ils les principaux responsables de l’échec de Madrid ? Je ne crois pas…»