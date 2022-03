Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi... Suarez dézingue le Parc des Princes !

Publié le 13 mars 2022 à 23h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi et Neymar ont été copieusement sifflés par le public du Parc des Princes ce dimanche, Luis Suarez a tenu à leur afficher son soutien.

Réunis sous les couleurs du Paris Saint-Germain à l’été 2021, Neymar et Lionel Messi vivent une saison compliquée. Si l’international argentin est apparu 26 fois, pour un total de 7 buts inscrits et 11 passes décisives délivrées, le Brésilien a, quant à lui, trouvé le chemin des filets à 5 reprises, et distillé 5 caviars en 20 matchs. Alors que le PSG a récemment été éliminé de la Ligue des Champions par le Real Madrid, les deux attaquants ne se sont pas montrés décisifs, et ont subi les foudres des supporters parisiens. Lors de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux, comptant pour la 28ème journée de Ligue 1, Neymar et Messi ont été copieusement hués lorsqu’ils touchaient le ballon. Une situation que Luis Suarez n’apprécie pas.

Suarez soutient Lionel Messi et Neymar