Foot - PSG

PSG - Malaise : Après la colère du Parc, le vestiaire se mobilise pour Neymar et Messi !

Publié le 13 mars 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Quatre jours après l’élimination du PSG en Ligue des champions par le Real Madrid, le public du Parc des Princes a réservé un accueil houleux aux joueurs de Mauricio Pochettino ce dimanche contre Bordeaux (3-0), en prenant à parti Lionel Messi et Neymar. À l’issue du match, Mauricio Pochettino et Presnel Kimpembe ont répondu aux supporters.

La rupture est totale entre le PSG et ses supporters. Quatre jours après le fiasco en Ligue des champions, le public du Parc des Princes a réservé un accueil particulièrement houleux aux joueurs de Mauricio Pochettino, qui ont battu Bordeaux (3-0) ce dimanche sous les sifflets. Lionel Messi et Neymar ont notamment été conspués durant la partie, tandis que Kylian Mbappé était à l’inverse acclamé, alors que le Bondynois est actuellement dans sa dernière année de contrat. Une rencontre particulièrement difficile à vivre pour les deux stars sud-américaines, sifflées lors de chacune de leurs touches de balle. À l’issue de cette victoire forcément contrastée, le vestiaire du PSG a tenu à apporter son soutien à Neymar et Messi.

« Nous méritons tous cette colère des supporters, pas uniquement Messi et Neymar »

Interrogé par Canal +, Mauricio Pochettino a notamment estimé que ses deux stars ne méritaient pas d’être pris à parti comme cela par le public du Parc des Princes. « Pour moi, c'est injuste. Nous méritons tous cette colère des supporters, pas uniquement Messi et Neymar. Nous sommes une équipe et ce sont deux des meilleurs joueurs de planète. Il faut donc les respecter. Cela dessert l'équipe. Lorsque nous perdons ou gagnons, c'est toujours en équipe », a-t-il expliqué, avant d’en rajouter une couche en conférence de presse : « Personne n'aime ce contexte, cela m'a rendu triste. Tous ceux qui aiment le PSG, après la déception de Madrid sont tristes. J'ai de la tristesse pour ce que j'ai vécu aujourd'hui ici. (…) On a tous été touchés. On comprend la déception et la frustration. On vit cela tous ensemble, comme une équipe. On a la responsabilité d'assumer ce qu'il s'est passé. On partage cette déception des supporters. »

« Messi et Neymar ? On est tous fautifs »