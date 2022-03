Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une discussion avec Mbappé ? La réponse de Pochettino !

Publié le 19 mars 2022 à 13h15 par A.M. mis à jour le 19 mars 2022 à 13h23

Malgré la situation contractuelle de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino assure ne pas avoir discuté avec son attaquant au sujet de son futur.

Dans les prochaines semaines, Kylian Mbappé va devoir prendre une grande décision pour son avenir. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et il ne semble pas encore avoir définitivement tranché pour son futur, bien qu'il ait un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Rien n'est toutefois signé, mais pour le moment, Mauricio Pochettino n'a visiblement pas discuté de ce sujet avec son attaquant.

Pochettino n'a parlé avec Mbappé pour son avenir