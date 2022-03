Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ryad Boudebouz sort du silence pour son avenir !

Publié le 19 mars 2022 à 13h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'ASSE, Ryad Boudebouz n'écarte aucune option pour son avenir bien qu'il reste focalisé sur l'opération maintien pour le moment.

Concentrés sur la course au maintien, les Verts devront toutefois prochainement réfléchir à la façon dont ils vont gérer le prochain mercato alors que de nombreux joueurs voient leur contrat arriver à échéance le 30 juin. Et non des moindres. En effet, parmi eux, on retrouve notamment Ryad Boudebouz, l'un des cadres de Pascal Dupraz, qui a d'ailleurs inscrit le but égalisateur contre Troyes vendredi soir (1-1). Dans la foulée de ce match, l'international algérien s'est prononcé sur sa situation et il ne semble écarter aucune option pour son avenir.

«Saint-Etienne peut évidemment être une opportunité»