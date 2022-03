Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le gros constat de Boudebouz sur l’arrivée de Dupraz !

Publié le 6 mars 2022 à 13h10 par Th.B.

Membre indéboulonnable du onze de départ de Pascal Dupraz, Ryad Boudebouz est comblé à l’ASSE depuis la nomination de l’entraîneur en décembre dernier qui fait beaucoup de bien au groupe selon les dires de l’international algérien.

En décembre dernier, après le licenciement de Claude Puel et la période d’intérim assurée par Julien Sablé, les dirigeants de l’ASSE prenaient la décision de nommer Pascal Dupraz jusqu’à la fin de la saison pour mener à bien l’opération maintien des Verts en Ligue 1. Bien que les résultats soient mitigés depuis sa venue, Dupraz insuffle un vent de fraîcheur au sein de l’effectif de l’ASSE comme Ryad Boudebouz l’affirmait en février dernier. Et au micro de TF1 , le milieu offensif de l’ASSE en a rajouté une couche ce dimanche.

« Ce coach là nous l’apporte et ça fait la différence aujourd’hui »