Foot - PSG

PSG : À Paris, l’élimination face au Real Madrid ne passe pas…

Publié le 19 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Éliminés en 1/8ème de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid il y a un peu plus d’une semaine à présent (3-1), Lionel Messi et Neymar ont en privé et publiquement partagé leur déception quant à l’échec du PSG.

Le mercredi 9 mars dernier, le PSG avait déjà un pied en 1/4 de finale de la Ligue des champions grâce à son succès acquis au Parc des princes trois semaines plutôt lors de la réception du Real Madrid (3-1). Et jusqu’aux trente dernières minutes du 1/8ème de finale retour au Santiago Bernabeu, le Paris Saint-Germain était également qualifié. Néanmoins, un triplé de Karim Benzema a inversé la tendance et mis un terme aux espoirs européens du PSG, de manière bien plus prématurée que lors des deux dernières saisons. Biographe et proche de Lionel Messi, le journaliste Guillem Balague a profité de sa chronique hebdomadaire pour Le Parisien, intitulée « Mon Messi à moi » afin d’évoquer l’incompréhension régnant chez Lionel Messi depuis cette élimination, en ayant survolé les débats aussi longtemps lors de cette double confrontation.

Après Messi, Neymar fait part de son incompréhension