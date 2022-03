Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar se lâche après le fiasco face au Real Madrid !

18 mars 2022

Alors que le PSG a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions avec son élimination face au Real Madrid, Neymar a évoqué la difficulté à se relever à de cette humiliante défaite.

La semaine passée, le PSG a sombré sur la pelouse du Real Madrid en 8e de finale retour de l la Ligue des Champions (défaite 3-1) après avoir pourtant ouvert le score, et se retrouve donc éliminé de la compétition. Après cette rencontre, Lionel Messi et Neymar ont notamment été pris en grippe et copieusement sifflés par le public du Parc des Princes, et le numéro 10 brésilien du PSG s’est sorti du silence à ce sujet.

« Des jours compliqués… »