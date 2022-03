Foot - PSG

PSG : Une date est fixée pour les sanctions de Leonardo et Al-Khelaïfi après le Real Madrid !

Publié le 15 mars 2022 à 22h25 par P.L. mis à jour le 15 mars 2022 à 22h28

Suite aux incidents survenus après l'élimination du PSG contre le Real Madrid entre Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et les arbitres de la rencontre, l'UEFA a ouvert un cas disciplinaire. Les deux dirigeants parisiens risquent désormais des sanctions, alors que la commission de discipline de l'instance européenne se réunira le 29 mars.