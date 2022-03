Foot - PSG

PSG - Clash : Le rappeur Booba tacle Kylian Mbappé !

Publié le 14 mars 2022 à 15h45 par La rédaction

Alors qu’il venait de publier une banale photo sur Instagram, Kylian Mbappé s’est attiré les foudres du rappeur français Booba.

Le PSG n’a pas vécu une semaine facile. Malgré la victoire 1-0 à l’aller et le but d’avance à la mi-temps du match retour, les Parisiens se sont inclinés 3-1 contre le Real Madrid. Une défaite synonyme d'élimination. Une fois de plus, le PSG a déçu et va encore devoir patienter au moins une saison pour espérer remporter la Ligue des Champions. Sifflés par le Parc des Princes dimanche lors de la réception de Bordeaux, les joueurs du PSG ont tout de même relevé la tête en s’imposant facilement 3-0. Ce qui n’empêche pas les critiques…

« Respecte nous respecte toi va t’entraîner!!! »