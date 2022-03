Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar lâche un nouveau message après les sifflets du Parc des Princes !

Publié le 14 mars 2022 à 19h45 par La rédaction

Alors qu'il a subi les foudres des supporters du PSG ce dimanche, Neymar a réagi à cette situation dans un message publié sur son compte Instagram.

Si Neymar était adulé par les supporters du Paris Saint-Germain lors de son arrivée en 2017, la cassure semble aujourd’hui évidente entre les deux parties. Les années précédentes, l’international brésilien a régulièrement provoqué l’agacement des fans du PSG en raison de ses envies de départ et de ses multiples blessures, et cette saison ne semble pas améliorer la relation. Alors qu’il a été une nouvelle fois indisponible durant plus de 2 mois, le joueur de 30 ans ne s’est pas montré aussi décisif qu'espéré lors de ses 20 apparitions. Avec un total de 5 buts et 5 passes décisives, Neymar ne semble plus être en odeur de sainteté au PSG, et les supporters lui ont bien fait comprendre.

Neymar répond aux critiques