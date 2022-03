Foot - PSG

PSG - Malaise : Conspué au Parc des Princes, Lionel Messi reçoit un nouveau soutien !

Publié le 18 mars 2022 à 20h15 par A.M.

Milieu de terrain de l'Atlético de Madrid et de la sélection argentine, Rodrigo De Paul a tenu à monter au créneau pour défendre Lionel Messi, sifflé par une partie des supporters du PSG.

Depuis dimanche et la réception des Girondins de Bordeaux, Lionel Messi reçoit des soutiens venus du monde entier. Et pour cause, l'Argentin a été conspué par une partie du public du Parc des Princes qui n'a pas du tout apprécié l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions quelques jours plutôt. Lionel Messi, comme Neymar, a été pris pour cible par les supporters du PSG. Une situation que Rodrigo De Paul, milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, ne parvient à pas à comprendre.

«Vous ne pouvez pas siffler Messi»