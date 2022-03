Foot - PSG

PSG - Malaise : Sifflé par le Parc des Princes, Messi reçoit un gros soutien !

Publié le 14 mars 2022 à 23h15 par D.M. mis à jour le 14 mars 2022 à 23h26

Membre du staff de la sélection argentine, Roberto Ayala a apporté son soutien à Lionel Messi, sifflé par le Parc des Princes après la défaite du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions.

L’élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid a entraîné la colère des supporters parisiens. Le public du Parc des Princes n’a pas hésité à siffler son équipe lors de la réception des Girondins de Bordeaux ce dimanche, et ce malgré la victoire (3-0). Les supporters ont notamment conspué Neymar, mais aussi Lionel Messi. Depuis son arrivée au PSG en août dernier, l’international argentin déçoit et semble, peu à peu perde la confiance du public. Mais la Pulga peut compter sur un soutien venu d’Argentine.

« Pour beaucoup, c’est une idole et il est à part »