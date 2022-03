Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a encore une chance pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 19 mars 2022 à 23h15 par La rédaction

Intéressé par Antonio Rüdiger qui sera libre en juin, le PSG pourrait toujours avoir un coup à jouer dans ce dossier. Malgré l’intérêt de la Juventus pour l’international allemand, il n’y aurait toujours pas d’accord.

Le PSG va devoir être inventif sur ce mercato estival. Après avoir connu un nouvel échec en Ligue des Champions, le club parisien va devoir recruter pour combler les quelques manques de l’effectif de Mauricio Pochettino. Le PSG aurait notamment un œil sur Antonio Rüdiger, le défenseur central de Chelsea, qui sera libre en juin prochain. Un dossier intéressant mais difficile tant la concurrence est lourde, notamment en Italie.

Pas d’accord entre la Juve et Antonio Rüdiger