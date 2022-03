Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta déjà en difficulté pour la nouvelle piste défensive de Xavi !

Publié le 19 mars 2022 à 22h00 par P.L.

Désireux de renforcer son couloir droit, le FC Barcelone serait toujours intéressé par Danilo. Toutefois, Joan Laporta devrait rapidement être mis en difficulté pour le joueur de la Juventus.

En vue de la saison prochaine, le FC Barcelone chercherait à se renforcer dans tous les secteurs. Dans cette optique, Joan Laporta explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts et aurait déjà quelques noms sur sa liste comme Franck Kessié, Andreas Christensen ou César Azpilicueta. Le président blaugrana souhaiterait aussi voir un nouveau latéral droit rejoindre l’effectif de Xavi, Sergiño Dest et Sergi Roberto n’étant pas jugés assez convaincants. Ainsi, Joan Laporta reviendrait à la charge pour Danilo. Mais le dirigeant du Barça serait déjà en grande difficulté dans le dossier.

La Juventus veut garder Danilo