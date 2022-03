Foot - Mercato

Mercato : Dénouement imminent pour ce dossier chaud de la Juventus ?

Publié le 19 mars 2022 à 20h50 par P.L. mis à jour le 19 mars 2022 à 21h00

En fin de contrat en juin prochain, Juan Cuadrado serait tout proche de prolonger avec la Juventus. D'ailleurs, une réunion serait à prévoir entre l'agent du Colombien et la direction turinoise dans les prochains jours pour clore le dossier.