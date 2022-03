Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une menace se profile pour ce dossier à 75M€ de Laporta !

Publié le 19 mars 2022 à 21h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone cible Darwin Nunez en vue du prochain mercato estival, les dirigeants catalans devront faire face à la concurrence d’autres cadors européens.

Si le FC Barcelone a déjà réalisé un grand mercato hivernal, cela n’empêche pas Joan Laporta de voir les choses en grand pour cet été. Sur le plan offensif notamment, les Blaugrana se sont bien renforcés en enregistrant les arrivées de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Désireux d’attirer une nouvelle star, les dirigeants catalans font d’Erling Haaland leur priorité. Cependant, en cas d’échec sur ce dossier, le Barça cible également d’autres joueurs. Parmi eux se trouve Darwin Nunez. A 22 ans, l’international uruguayen impressionne cette saison avec le SL Benfica, lui qui a inscrit 26 buts et délivré 2 passes décisives en 33 rencontres. Toutefois, les Barcelonais ne seraient pas seuls sur ce dossier, et devront faire face à une forte concurrence.

Darwin Nunez attire les convoitises

Selon les dernières informations de Matteo Moretto, Darwin Nunez susciterait l’intérêt de nombreux clubs en Europe. Si aucune offre officielle n’aurait été formée jusque-là, l’international uruguayen serait tout de même sur les tablettes de Manchester United, Arsenal ou encore de l’Atlético de Madrid. Benfica ne devrait cependant pas brader son joyau, et ne serait pas enclin à le laisser partir pour un montant inférieur à 75M€.