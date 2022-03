Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba prêt à prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 19 mars 2022 à 23h10 par P.L.

Cherchant à se renforcer pour la saison prochaine, le PSG penserait à Paul Pogba, en fin de contrat en juin prochain. D'ailleurs, l'international tricolore serait prêt à prendre une grande décision pour son avenir.

En vue de la saison prochaine, le PSG serait à la recherche de renfort malgré un mercato colossal l’été dernier. Dans cette optique, Leonardo aurait déjà placé quelques noms sur sa liste et parmi les pistes déjà explorées par le directeur sportif parisien, on peut retrouver Paul Pogba. Le champion du monde 2018 est en fin de contrat en juin prochain et ne semble pas encore proche de prolonger avec Manchester United. D’ailleurs, l’international tricolore pourrait bien prendre une décision radicale pour son avenir.

Pogba prêt à quitter Manchester United cet été

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Paul Pogba serait prêt à quitter Manchester United lorsqu’il sera libre de tout contrat cet été. L’international tricolore ne serait pas contre changer d’équipe lors du prochain mercato estival. Une excellente nouvelle pour Leonardo et le PSG, qui vont maintenant devoir se montrer très convaincants pour devancer leurs autres concurrents sur le dossier. Affaire à suivre.