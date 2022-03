Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très joli coup à 0€ va échapper à Leonardo !

Publié le 19 mars 2022 à 12h10 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger aurait décidé de rejoindre la Juventus malgré l’intérêt, entre autres, du PSG.

Arrivé à Chelsea en 2017 en provenance de l’AS Roma, Antonio Rüdiger est aujourd’hui l’un des défenseurs les plus convoités d’Europe. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international allemand est le joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel, lui qui a est apparu à 41 reprises cette saison. Alors que son avenir s’écrit donc loin des Blues , le défenseur de 29 ans voit de nombreux cadors européens s’intéresser à sa situation, dont le Paris Saint-Germain. Après avoir recruté Sergio Ramos librement à l’été 2021, Leonardo pourrait pousser l’Espagnol vers la sortie en raison de ses nombreuses blessures, et verrait en Rüdiger un remplaçant potentiel. Cependant, celui-ci aurait déjà donné son accord à un géant italien.

Rüdiger va signer à la Juventus