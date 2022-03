Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied en Liga !

Publié le 20 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Habitué aux déclarations fracassantes, Javier Tebas appelle une nouvelle fois Lionel Messi à revenir en Liga cet été.

Pour sa première saison au PSG, Lionel Messi a globalement déçu, n'inscrivant que deux buts en Ligue 1. L'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions qui a été suivi par des sifflets au Parc des Princes pourrait même avoir des conséquences sur son avenir alors que son contrat court jusqu'en juin 2023. Et Javier Tebas, président de LaLiga, verrait bien Lionel Messi revenir en Espagne.

Tebas veut voir Messi revenir