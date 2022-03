Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La date du retour de Cabella déjà fixée ?

Publié le 20 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Depuis la résiliation de son contrat avec le club russe de Krasnodar, Rémy Cabella est donc libre. Et même s’il a fermé la porte à un retour immédiat à l’ASSE, ce dossier pourrait se régler l’été prochain…

« Ce n’est pas le moment pour qu’on se retrouve, ni pour le club ni. Pour moi. Saint-Etienne est engagé dans l’opération maintien, il y a un groupe formé, des objectifs en tête, ils sont lancés dans leur truc et moi je dois encore bosser pour revenir », indiquait récemment Rémy Cabella dans les colonnes de L’Equipe , assurant donc qu’il ne se voyait pas revenir à l’ASSE dans l’immédiat même s’il est libre de tout contrat. De son côté, Loïc Perrin affiche un discours similaire à celui de son ancien coéquipier, mais le coordinateur sportif de l’ASSE lui ouvre la porte pour l’été prochain au micro de Prime Video.

« Peut-être pour la saison prochaine… »