Mercato - PSG : La voie se dégage pour l’arrivée de Zidane !

Publié le 20 mars 2022 à 7h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, avec plusieurs noms qui sont déjà évoqués pour le remplacer.

Voilà plusieurs mois que l’on vous explique sur le10sport.com l’envie du Paris Saint-Germain de changer d’entraineur à la fin de la saison. Mauricio Pochettino ne convainc pas et plusieurs pistes semblent déjà avoir été activées pour le remplacer. La filière italienne semble beaucoup plaire à Leonardo, qui aurait déjà coché les noms d’Antonio Conte, de Simone Inzaghi et de Massimiliano Allegri, qui sont toutefois tous déjà liés à des équipes. Du côté de Doha on a d’autres projets, puisque selon nos informations la priorité des propriétaires du PSG n’est autre que Zinedine Zidane, qui a lui l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid.

Allegri restera à la Juventus la saison prochaine