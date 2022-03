Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau Lionel Messi... ça pourrait être lui !

Publié le 20 mars 2022 à 7h00 par A.C.

Gaucher, argentin et d’une taille similaire, Paulo Dybala a tout pour faire un peu oublier Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Sa fin de contrat avec la Juventus pourrait d’ailleurs beaucoup aider...

De l’eau est passée sous les ponts, mais en Catalogne on n’a pas encore digéré le départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain. Rapidement on s’est demandé qui pourrait le remplacer, mais il n’est pas facile de trouver un joueur à la hauteur du septuple Ballon d’Or, considéré par certains comme le meilleur joueur de l’histoire du football. Très performant, Pedri a souvent été comparé à Messi, mais cela ne semble pas vraiment l’emballer. « Certainement pas. Messi en a marqué beaucoup plus de buts que moi... et des meilleurs ! » a récemment lâché l’international espagnol, au micro de Movistar « Me comparer à Messi c'est une folie ». Finalement, la solution pourrait venir d’Italie, avec un joueur dont le profil a souvent été comparé à celui de l’ancien numéro 10 du FC Barcelone.

Entre la Juventus et le clan Dybala, rien ne va plus