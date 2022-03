Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi n’est pas à l’abri d’une surprise pour Paulo Dybala !

Publié le 19 mars 2022 à 1h30 par A.C.

Le FC Barcelone observe avec attention la situation de Paulo Dybala, dont le contrat avec la Juventus se termine dans seulement quelques mois.

C’est une situation assez étrange que vit Paulo Dybala actuellement. Vice-capitaine derrière Giorgio Chiellini et idole des supporters, il se retrouve à la fin de son contrat avec la Juventus. Une prolongation semblait pourtant être une formalité, mais la situation économique de la Juve semble avoir compliqué les choses. De plus en plus de sources en Italie parlent d’un départ, ce qui est une aubaine pour le FC Barcelone, justement à la recherche de renforts de poids... à moindre cout.

Tout se décidera ce lundi