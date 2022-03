Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine star de Xavi, ça pourrait bien être lui !

Publié le 19 mars 2022 à 0h00 par A.C.

Actuellement en fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala pourrait bien rebondir au FC Barcelone cet été.

Qui va être le prochain numéro 9 du FC Barcelone ? L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang n’a en rien arrangé les choses et Joan Laporta semble déterminé à recruter un gros nom pour le prochain mercato. Erling Haaland a été une piste plusieurs fois évoquée, mais la situation économique du club rend toute opération impossible. Ainsi, une occasion en or pourrait se présenter en Italie, avec Paulo Dybala. Le vice-capitaine de la Juventus approche inexorablement de la fin de son contrat et si un accord semblait pouvoir être trouvé, les choses ont radicalement changé ces derniers mois.

Entre Dybala et la Juventus, c’est fini