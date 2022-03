Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce troublante du club sur Kylian Mbappé…

Publié le 20 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG et semble se diriger vers un départ libre vers le Real Madrid, Mauricio Pochettino a lâché une confidence pour le moins inattendue à ce sujet.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant français arrive en fin de contrat avec le club de la capitale, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé disposé déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid qu’il devrait donc rejoindre gratuitement en fin de saison. En attendant, il reste l’atout majeur du PSG dans le secteur offensif et l’une des rares stars faisant l’unanimité au sein du public du Parc des Princes, même après l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid.

Aucune discussion entre Pochettino et Mbappé ?