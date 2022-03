Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations retentissantes de Rongier sur son été agité !

Publié le 20 mars 2022 à 8h30 par A.D.

Alors qu'il ne semblait pas faire partie des plans de Jorge Sampaoli pour cette saison, Valentin Rongier aurait pu quitter l'OM lors du dernier mercato estival. Interrogé sur le sujet, le milieu de terrain français a lâché toutes ses vérités sur son été agité.

Arrivé de Nantes à l'été 2019, Valentin Rongier aurait pu quitter l'OM après seulement deux saisons à Marseille. Alors que Jorge Sampaoli a posé ses valises sur la Canebière au cours de la saison dernière, le milieu de terrain français a perdu du crédit au sein de l'équipe phocéenne. A tel point qu'il aurait pu faire ses valises et changer de club lors du dernier mercato estival. Toutefois, comme l'a avoué Valentin Rongier à L'Equipe , une conversation avec Jorge Sampaoli a totalement débloqué sa situation à l'OM.

«S'il ne compte pas sur moi, j'aurais de belles choses à vivre ailleurs»