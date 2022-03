Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta condamné à l’exploit pour Lautaro Martinez !

Publié le 20 mars 2022 à 7h30 par A.C.

Lautaro Martinez semble être l’un des profils les plus appréciés du côté du FC Barcelone, où Joan Laporta souhaite offrir un attaquant de haut niveau à Xavi.

On a beaucoup parlé d’Erling Haaland, mais le FC Barcelone semble finalement s’être résigné. Les comptes du club sont catastrophiques et il est donc impossible d’aller chercher l’un des joueurs les plus convoités du moment, dont le prix pourrait largement dépasser les 100M€. Des pistes alternatives ont ainsi été activées et un nom bien connu a peu à peu fait son retour en Catalogne. Il s’agit de Lautaro Martinez, qui était annoncé comme la grande priorité du Barça lors du dernier mercato estival, mais qui a finalement prolongé avec l’Inter jusqu’en 2026.

L’Inter pourrait vendre Lautaro Martinez, mais...