Mercato - Barcelone : Une décision forte prise par Paulo Dybala ?

Publié le 19 mars 2022 à 23h00 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala pourrait être l’une des belles occasions à saisir lors du prochain mercato, avec le FC Barcelone qui semble voir en lui le successeur de Lionel Messi.

Joan Laporta a beau avoir d’énormes projets pour son FC Barcelone, il devra se conformer à la réalité économique de son club. Ainsi, en Catalogne on commence à expliquer de plus en plus qu’il faudra oublier Erling Haaland, puisque les montants qu’impliquerait un tel transfert sont totalement hors de portée du Barça. A la place, des pistes moins onéreuses seront activées... et l’une d’entre elles mènerait à Paulo Dybala. Star de la Serie A depuis plusieurs années, le vice-capitaine de la Juventus a le profil parfait pour le Barça où l’on semble bien décidés à s’offrir un tout nouveau gaucher argentin.

Dybala veut tout miser sur la Juventus