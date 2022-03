Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland pour remplacer Benzema au Real Madrid ? La réponse d’Ancelotti !

Publié le 19 mars 2022 à 17h45 par A.C.

Erling Haaland est annoncé de plus en plus proche d’un Real Madrid qui peut déjà compter sur Karim Benzema et qui la saison prochaine pourrait également avoir Kylian Mbappé.

C’est le retour des Galactiques ! Après des années assez calmes, le Real Madrid semble déterminé à jouer les premiers rôles lors du prochain mercato estival. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe avec Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine dans seulement quelques mois... mais le Français ne devrait être que l’entrée d’un menu qui s’annonce copieux ! Le plat de résistance devrait en effet être Erling Haaland, dont le départ du Borussia Dortmund semble se dessiner de jour en jour. Le Real Madrid n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque selon nos informations le PSG pense à lui pour justement remplacer Mbappé.

« Ça ne me préoccupe pas »