Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier problème pour la piste Zidane !

Publié le 21 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Ciblé par la direction du PSG pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane ne ferait pas forcément l’unanimité en interne, ce qui pourrait freiner son arrivée.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en décembre dernier, l’option Zinedine Zidane est plus que jamais en train de prendre forme au PSG, l’ancien entraîneur du Real Madrid étant le profil privilégié à Doha pour assurer la succession de Mauricio Pochettino. En effet, l’entraîneur argentin semble bien parti pour prendre la porte en fin de saison malgré ses propos de samedi en conférence de presse : « Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire », avait indiqué l’entraîneur du PSG. Mais où en est vraiment le dossier Zidane ?

Ça coince pour Zidane…

Comme l’a révélé L’Equipe dimanche dans ses colonnes, la nomination de Zinedine Zidane sur le banc du PSG serait encore loin d’être actée puisque son profil ne ferait pas forcément l’unanimité en interne. Par ailleurs, d’autres noms ont été évoqués ces derniers jours pour le PSG (Antonio Conte, Massimiliano Allegri…), et le dossier Zidane semble donc avoir pris un coup de froid.