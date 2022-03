Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Serge Aurier prend position pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 20 mars 2022 à 10h10 par La rédaction

Annoncé sur le départ du PSG, Mauricio Pochettino peut compter sur le soutien de Serge Aurier, son ancien joueur à Tottenham, qui aimerait le voir au minimum finir la saison à Paris.

L’avenir de Mauricio Pochettino au PSG s’assombrit de jour en jour. Avec l’élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions, difficile d’imaginer le technicien argentin s’asseoir sur le banc parisien l’an prochain. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com en décembre dernier, son départ est devenu une véritable éventualité. Et la désillusion européenne n’a pas dû arranger les choses… De son côté, Mauricio Pochettino reste énigmatique. « Pour mon avenir, je pense à aujourd'hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire », expliquait-il samedi en conférence de presse.

«J’espère qu’il va continuer jusqu’à la fin de la saison»