Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La confession d’Aubameyang sur son adaptation express !

Publié le 21 mars 2022 à 0h00 par Th.B.

En pleine forme depuis son arrivée au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a livré les secrets de sa réussite au sein du club blaugrana.

En l’espace de onze rencontres disputées avec le FC Barcelone depuis son arrivée fin janvier, et ce toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le chemin des filets à neuf reprises dont un joli doublé sur la pelouse du Santiago Bernabeu face au Real Madrid dimanche (4-0). L’occasion pour l’ancien capitaine d’Arsenal, qui était au placard de début décembre à fin janvier, de revenir sur son intégration rapide au FC Barcelone dans le Barça de Xavi Hernandez.

« Je remercie le staff d’Arsenal qui m’a aussi aidé à me préparer »