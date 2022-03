Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti connait le tarif pour ce crack de Simeone !

Publié le 20 mars 2022 à 21h30 par A.D.

Actuellement prêté par Manchester City au Sporting, Pedro Porro aurait alerté plusieurs écuries européennes. En effet, le crack de 22 ans serait dans le collimateur du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Atlético et du Bayern. Et alors qu'il aurait la possibilité d'activer une option d'achat pour Pedro Porro, le club portugais penserait à revendre le joueur pour 30M€ environ cet été.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Pep Guardiola, Pedro Porro a été prêté avec option d'achat au Sporting à l'été 2020. Sachant qu'il fait forte impression dans le championnat portugais, le crack de 22 ans aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid. Toutefois, le club merengue serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Pedro Porro aurait la cote en Espagne et figurerait même sur les tablettes du Bayern.

Un transfert à 30M€ pour Pedro Porro ?