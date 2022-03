Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a fixé une énorme condition pour l'avenir de Dani Alves !

Publié le 20 mars 2022 à 17h00 par La rédaction

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’à l’été 2022, Dani Alves aurait de grandes chances de prolonger son contrat en cas de bonne performance ce dimanche lors du Clasico contre le Real Madrid.

A presque 39 ans, Dani Alves est toujours fringuant. Après une pige au Brésil où tout le monde le voyait finir sa carrière, le joueur le plus titré de l’histoire a fait son grand retour au FC Barcelone. Et pour le moment, cela se passe très bien. L’international brésilien est toujours décisif et il a la confiance de Xavi, son entraîneur, mais aussi ancien coéquipier. A tel point que son aventure avec le Barça pourrait se prolonger…

Dani Alves prolongé en cas de gros match contre le Real Madrid ?