Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le voile se lève dans le feuilleton Erling Haaland !

Publié le 20 mars 2022 à 15h15 par D.M. mis à jour le 20 mars 2022 à 15h30

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG espère accueillir Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais le club parisien semble distancé dans ce dossier.

Agé seulement de 21 ans, Erling Haaland continue de figurer comme la priorité de plusieurs équipes européennes, malgré ses absences répétées cette saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 25 août dernier, le PSG souhaite accueillir le buteur du Borussia Dortmund en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. L’international norvégien pourrait quitter le club allemand à la fin de la saison pour seulement 75M€ en raison d’une clause libératoire présente dans son contrat. Mais dans ce dossier, le PSG semble distancé.

Un duel entre le Real Madrid et Manchester City se dessine