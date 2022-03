Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Le Barça à la lutte avec le Real Madrid dans ce dossier à 150M€ ?

Publié le 20 mars 2022 à 12h00 par D.M.

Agé seulement de 18 ans, Florian Wirtz serait surveillé par les plus grandes formations européennes comme le Bayern Munich, le Real Madrid ou le FC Barcelone.

Agé seulement de 18 ans, Florian Wirtz est la nouvelle pépite du football allemand. Positionné au poste de milieu offensif, le jeune joueur a déjà inscrit dix buts sous le maillot du Bayer Leverkusen et délivré quatorze passes décisives depuis le début de la saison. Mais le club de Bundesliga pourrait devenir bientôt trop petit pour Wirtz, courtisé par les plus grandes équipes européennes. Ce samedi, Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier sur sa chaîne Youtube.

Le Real Madrid et le Barça en concurrence pour Wirtz