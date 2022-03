Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Incidents, Nice... Ces révélations XXL sur les coulisses du départ d'Amavi !

Publié le 20 mars 2022 à 15h10 par La rédaction

Plusieurs mois après les incidents du match entre Nice et l’OM, les tensions se seraient apaisées entre les deux clubs. Et e transfert de Jordan Amavi en serait la preuve.

Depuis le début de saison, la tension entre l’OM et Nice n’a fait qu'augmenter. Avec les incidents du match aller, les échanges musclés en tribune présidentielle, le point retiré à l’OGC Nice, le match rejoué à Troyes… Tout n’a pas été rose entre le second et le troisième de Ligue 1. Avant de s’affronter ce dimanche au Vélodrome, les relations semblent s’être apaisées. En témoigne le transfert de Jordan Amavi…

«Les discussions ont été très sereines et très fluides»