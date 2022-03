Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 20 mars 2022 à 15h00 par D.M.

Annoncé sur le départ par certains médias étrangers, Lucas Vazquez n'a pas caché son envie de poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Formé au Real Madrid, Lucas Vazquez a été au centre de l’actualité sportive espagnole ces dernières semaines. Lié au club merengue jusqu’en 2024, l’arrière droit a été annoncé sur le départ par OK Diario . Il faut dire que le joueur de 30 ans suscite l’intérêt de nombreuses équipes comme Liverpool ou encore Arsenal. Mais interrogé sur son passage au Real Madrid, Vazquez a lâché un indice de taille sur son avenir.

« J'espère que cela durera de nombreuses années »