Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation de taille sur le cas Lucas Vazquez !

Publié le 27 septembre 2021 à 17h00 par La rédaction

Avec Dani Carvajal, le Real Madrid dispose d’un latéral droit de haut niveau. Mais les performances surprenantes de Lucas Vazquez ont conduit les dirigeants madrilènes à le prolonger. Désormais, il n’y a plus le besoin de recruter à ce poste.

Depuis presque 10 ans maintenant, Dani Carvajal est le titulaire indiscutable au poste de latéral droit du Real Madrid. Solide défensivement et toujours capable d’apporter le surnombre offensivement, l’Espagnol est un cadre de la Maison Blanche. Et même s’il a pu voir la concurrence de Danilo ou Achraf Hakimi, le latéral formé au Real Madrid a continué de faire ses preuves. Depuis plusieurs mois, Dani Carvajal est souvent victime de petits pépins physiques ce qui a conduit Lucas Vazquez, initialement ailier, à reculer d’un cran.

Une revalorisation salariale pour Lucas Vazquez