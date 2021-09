Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette pépite d’Ancelotti fait une annonce sur son avenir !

Publié le 27 septembre 2021 à 15h00 par T.M.

Prêté pour deux saisons au Milan AC, Brahim Diaz pourrait encore revenir au Real Madrid. Un scénario auquel l’Espagnol ne veut toutefois pas penser pour le moment.

Après avoir passé la dernière saison au Milan AC, Brahim Diaz a de nouveau dû quitter le Real Madrid cet été. Et pour continuer à progresser, le joueur de 22 ans a décidé de retourner chez les Rossoneri Cette fois, l’Espagnol a été prêté pour deux saisons et une option d’achat a été négociée entre les deux clubs. Néanmoins, le Real Madrid va surveiller de très près Brahim Diaz. En effet, récemment, Carlo Ancelotti assurait que l’ancien de Manchester City était toujours important pour les Merengue. Aura-t-il alors sa chance à l’avenir ?

« Je ne pense pas à cela »