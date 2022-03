Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a dressé son plan de vol pour Haaland !

Publié le 20 mars 2022 à 14h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Toutefois, le Real Madrid serait également sur le coup et travaillerait actuellement pour recruter le Norvégien à l'été 2023. Dans un tel scénario, Erling Haaland devrait rester une saison supplémentaire au Borussia Dortmund.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, Leonardo a déjà tout prévu pour sa potentielle succession. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG compte miser en priorité sur Erling Haaland pour pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappé. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec le Real Madrid et Manchester City sur ce dossier. D'ailleurs, selon Mundo Deportivo , les Citizens estimeraient que le club merengue est le club le mieux placé aujourd'hui pour recruter Erling Haaland. Et Florentino Pérez compterait profiter de la situation pour retarder l'arrivée du Norvégien au Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid travaille pour récupérer Erling Haaland à l'été 2023