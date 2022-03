Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... C'est confirmé, le Real Madrid prépare une opération colossale !

Publié le 20 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Invité à se prononcer sur le prochain mercato du Real Madrid, Javier Tebas confirme que Florentino Pérez prépare un énorme double coup avec Erling Haaland et Kylian Mbappé.

L'été prochain, le Real Madrid veut frapper très fort afin de renouveler son effectif. Dans cette optique, la priorité se nomme Kylian Mbappé dont le contrat au PSG prend fin en juin prochain. Comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français a même un accord verbal avec le club merengue . Et selon Javier Tebas, le Real Madrid a tout prévu pour attirer non seulement Kylian Mbappé, mais également Erling Haaland.

Tebas lâche une bombe