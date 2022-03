Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente inespérée déjà bouclée pour l'été prochain ? La réponse

Publié le 20 mars 2022 à 15h45 par D.M.

West Ham 'a pas encore décidé s'il levait l'option d'achat comprise dans le contrat d'Alphonse Areola. Le PSG espère un transfert lors du prochain mercato estival.

Au PSG, il était difficile pour Alphonse Areola de se faire une place dans le onze de départ de Mauricio Pochettino en raison notamment des présences de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas. Désireux d’obtenir du temps de jeu à l’approche de la Coupe du monde 2022, l’international français a été prêté avec option d’achat à West Ham jusqu’à la fin de la saison., « On ne sait pas encore s'il va rester, mais West Ham l'aime beaucoup. Fabianski est devant lui mais à terme Areola passera devant. L'objectif est d'avoir un gardien pour les années à venir » a confié le journaliste Salim Baungally, spécialiste de la Premier League chez RMC .

West Ham réfléchit encore pour Areola