Mercato - PSG : Pochettino, Leonardo... Tout est chamboulé pour cette piste de longue date !

Publié le 20 mars 2022 à 12h10 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic serait encore et toujours dans le viseur du PSG. Toutefois, ce dossier devrait dépendre des changements à venir dans l'organigramme parisien.

Depuis son premier séjour à Paris, Leonardo tient à renforcer le milieu de terrain du PSG. Et il semble ne jamais avoir trouvé la bonne formule, puisqu'après avoir recruté bon nombre de joueurs à ce poste, que ce soit lors de son premier ou de son deuxième mandat, le directeur sportif parisien serait toujours en quête de renforts dans l'entrejeu. Sachant qu'il aurait pensé recruter Sergej Milinkovic-Savic à plusieurs reprises, Leonardo serait encore et toujours sur ses traces.

Le dossier Milinkovic-Savic relancé par la révolution du PSG ?