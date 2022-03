Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait enfin boucler cette piste de longue date !

Publié le 20 mars 2022 à 0h15 par A.C.

Souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Sergej Milinkovic-Savic pourrait enfin quitter la Lazio à la fin de la saison.

C’est une sorte de serpent de mer au Paris Saint-Germain. Avant chaque mercato estival, un nom revient sans cesse : celui de Sergej Milinkovic-Savic. Il faut dire que le Serbe a de quoi plaire et après une période de moins bien il semble avoir retrouvé toute l’étendue de son talent, mais la Lazio est-elle vraiment prête à le laisser filer ? Car le président Claudio Lotito a toujours réclamé des sommes astronomiques et si en Italie on assure que tout était quasiment bouclé avec le PSG il y a deux ans, la crise du Covid a finalement tout remis en question.

Sans Europe, Milinkovic-Savic sera vendu par la Lazio