Mercato - Barcelone : Dembélé, Dani Alves.... Le terrible message envoyé par le Barça !

Les prochains mois s’annoncent très chaud pour le FC Barcelone, qui planifie un mercato très ambitieux, mais qui devra également régler les fins de contrats de certains joueurs... et ça semble mal parti.

Dès son retour à la présidence, Joan Laporta a joué avec les rêves des supporters du FC Barcelone. Il a notamment mis en avant la possibilité d’opéré un recrutement stellaire, pour ramener le club catalan au sommet du football mondial. Or, le premier été le Barça a perdu coup sur coup Lionel Messi et Antoine Griezmann et si cet hiver le mirage Erling Haaland a résisté quelques semaines, il semble s’être définitivement envolé. « Nous avons trouvé un club avec une situation économique terrible, qui ne nous a pas permis de générer en toute équité les attentes que nous aurions dû avoir. Le club passe avant tout et nous ne pouvons pas faire des choses qui le mettent en danger » a déclaré le vice-président Rafa Yuste. « Je considère qu'un recrutement de cette ampleur est très difficile, même si on ne peut jamais dire qu'il est irréalisable, car le monde du football est très changeant ». Le dossier Haaland n’est pas le seul qui devrait être influencé par la situation économique du Barça...

Aucune prolongation au programme pour le Barça ?