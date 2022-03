Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a fait une annonce fracassante en privé sur son avenir !

Publié le 21 mars 2022 à 11h10 par D.M.

Lié à l'ASSE jusqu'en juin prochain, Pascal Dupraz ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat, notamment si le club parvient à se maintenir en Ligue 1.

En décembre dernier, Pascal Dupraz débarquait à l’ASSE avec une seule mission : sauver le club et le maintenir en Ligue 1. Habitué de ces situations chaudes, le technicien français souhaite rendre service à cette équipe historique du championnat français avant de tirer un trait sur son aventure stéphanoise en fin de saison. « Ma mission s'arrête fin mai. C'est très bien comme ça. J'ai aussi ma fierté. Je sais que la tâche est difficile mais sinon on ne serait pas venu me chercher. C'est bien, ça me fait du boulot de temps en temps. J'ai une chance terrible et une vie incroyablement riche » avait confié Dupraz en janvier dernier. Le coach est bien parti pour réussir sa mission. L’ASSE n’est plus lanterne rouge et est remontée à la 18ème place.

Dupraz prêt à rempiler ?