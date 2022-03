Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paulo Dybala a fixé des exigences colossales !

Publié le 21 mars 2022 à 10h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala susciterait l'intérêt du PSG. Pour conserver leur joyau argentin, les Bianconeri devraient lui proposer un bail compris entre 6,5M€ et 7M€, plus bonus, ce lundi. De son côté, Paulo Dybala serait prêt à accepter une offre d'environ 7M€, plus 3M€ de bonus, pour rempiler à Turin.

Arrivé de Palerme à l'été 2015, Paulo Dybala pourrait quitter la Juventus après sept saisons de bons et loyaux services. En fin de contrat le 30 juin avec les Bianconeri , le joyau argentin fera ses valises et changera de club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour éviter un tel scénario, les deux parties auraient programmé une rencontre ce lundi. Toutefois, il existerait toujours un écart entre l'offre de la Juve et la demande de Paulo Dybala.

Paulo Dybala veut un contrat de 10M€ annuels